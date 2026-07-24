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Робот ощущает прикосновения всем телом: в Италии показали необыкновенного гуманоида

14:13 24.07.2026 Пт
3 мин
Он способен распознавать силу давления и температуру еще до физического контакта с человеком
aimg Ольга Завада
Робот ощущает прикосновения всем телом: в Италии показали необыкновенного гуманоида Ученые создали работу с осязанием (скриншот: Generative Bionics)
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Итальянские инженеры представили обновленную версию робота Gene.01. Главной особенностью гуманоида стала система сенсоров, которая охватывает почти все тело и помогает более безопасно взаимодействовать с людьми и окружающей средой.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Как работает "умная кожа" работа?

Концепт гуманоида впервые показали на выставке CES 2026 в январе, а его полнофункциональную версию представили на мероприятии AMD Advancing AI 2026.

Главное отличие Gene.01 от традиционных роботов заключается в отказе от ориентации исключительно на компьютерное зрение.

По всей поверхности тела устройства расположена мультимодальная сенсорная система. Она действует как искусственная кожа, реагирующая на внешние раздражители.

Сенсоры способны анализировать следующие параметры:

  • физическое прикосновение к поверхности;
  • приближение объектов или рабочих;
  • уровень силы и давления;
  • температуру окружающей среды

Благодаря этому робот распознает присутствие человека рядом еще до момента контактного взаимодействия. Это позволяет существенно повысить уровень безопасности в общих рабочих зонах на фабриках и заводах.

Обучение через физические подсказки и новый ИИ

Гуманоида учат по новому принципу. Оператор может физически брать манипуляторы за руки и демонстрировать необходимые движения, регулируя усилия при сжатии предметов.

Разработчики объяснили: в основе системы лежит персонализированный физически ориентированный ИИ. Преимущество - он объединяет в единую сеть механику, корпусные детали, сенсоры и интеллект движения, а не рассматривает их как отдельные модули.

Архитектура опирается на исследования из журнала Nature Machine Intelligence, ранее испытываемые в научном проекте ergoCub. Gene.01 стал первым коммерческим роботом, у которого эту методику применили на практике.

Читайте больше: ИИ получил тело: Faraday Future показала нового гуманоида и робопса

От открытого кода к работе на кораблях

Производитель сознательно отказался от создания "универсальной работы для всего". Платформу можно масштабировать и адаптировать к конкретным потребностям отраслей - от изменения программных алгоритмов ИИ до установки специализированных кистей или стоп.

Гуманоида планируют использовать в следующих областях:

  • промышленное производство и логистика;
  • инспектирование объектов и технадзор;
  • здравоохранение и общественная безопасность.

Первым практическим шагом станет сотрудничество с итальянской судостроительной компанией Fincantieri. Там Gene.01 будет исполнять роль робота-сварщика.

Для масштабного выпуска устройств Generative Bionics создает европейскую цепь снабжения вместе с немецким производителем приводов Synapticon. Они будут отвечать за сборку, калибровку и тестирование безопасности роботов в Европе.

Кроме того, цифровой двойник Gene.01 был выложен в открытый доступ. Его можно загрузить через стандартные менеджеры пакетов - PyPI, conda-forge и ROS.

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