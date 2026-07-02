Одиночество хотят доверить роботам: Китай показал необычных гуманоидов

Китайская компания UBTECH представила линейку полноразмерных человекоподобных роботов UWORLD U1 Series. По заявлению производителя, это первая в мире серия андроидов такого класса, спроектированная для массового использования в качестве ШИ-компаньонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FirstPost .

Эмоциональный ИИ: технологический стек UWORLD U1

Главная особенность серии UWORLD U1 заключается в переориентации по чисто физическому труду на эмоциональное взаимодействие и поддержку пользователей.

Работы работают на базе интегрированного технологического стека собственной разработки UBTECH, сочетающего воплощенный ИИ (embodied AI), фирменные операционные системы, биомеметическую искусственную кожу и большие языковые модели с распознаванием чувств.

Благодаря специально разработанному шейному отделу позвоночника и 88 степеням свободы андроиды способны точно воспроизводить около 90% базовых движений человеческого тела.

Ключевые интеллектуальные функции гуманоида:

Распознавание эмоций. Встроенная ИИ модель способна идентифицировать более 20 эмоциональных состояний человека с точностью 90%.

Долговременная память. Система фиксирует и запоминает предварительные разговоры и индивидуальные взаимодействия. Разработчики считают, что это позволяет выстраивать устоявшиеся долгосрочные отношения с собственником.

Естественное общение. Работы анализируют окружающую среду и самостоятельно определяют подходящий момент для диалога без использования специальных слов активации (wake words).

Конфиденциальность данных. Производитель внедрил трехуровневую архитектуру, фокусирующуюся на локальной обработке информации непосредственно на устройстве, тем самым существенно снижая зависимость от облачных хранилищ.

UBTech has unveiled life-like robots!



Это их первый consumer humanoid robot под новым UWORLD brand: U1, на полный размер humanoid designed для emotional companionship.



Доступные в городе (183 cm) и женщины (168 cm) версии, robot features 88 градусов freedom, 2–4… pic.twitter.com/pJJp7cJ7Jo - X.PIN (@thexpin) 30 Июн 2026

Модельный ряд, социальная миссия и цены

Линейка потребительских гуманоидных роботов UWORLD U1 состоит из трех модификаций, ориентированных на премиальный сегмент рынка:

U1 Lite - базовая модель, выполненная в формате бюста.

- базовая модель, выполненная в формате бюста. U1 Pro - функциональный робот в полный рост.

- функциональный робот в полный рост. U1 Ultra - флагманская версия с максимальным набором интеграций.

Стоимость устройств стартует от 119 800 юаней (790 683 грн по состоянию на 2 июля - ред.).

По словам основателя и генерального директора UBTECH Джеймса Чжоу, компания видит развитие робототехники в три этапа: от замены людей на опасных производствах (где уже работает их индустриальная серия Walker S) до интеграции роботов в повседневную жизнь и финального бесшовного сосуществования человека и машины.

UBTECH показали биологическую человеческую функцию ballet duet with human at its latest launch event. pic.twitter.com/vN6VVR5fvT — Eren Chen (@ErenChenAI) 30 Июн 2026

Учитывая глобальные проблемы старения населения, одиночества и ментальных вызовов, UBTECH также инициировала программу Human-Robot Companionship Initiative.

Начиная с этого года, компания ежегодно бесплатно будет передавать 100 специально настроенных андроидов уязвимым группам населения: одиноким пожилым людям, детям, разлученным с родителями, и семьям в сложных жизненных обстоятельствах.

Социальные работы будут поддерживать функции 3D-реконструкции лица, копирование голоса близких и персонализированную память для максимального комфорта пользователей.