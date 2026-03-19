Громкое заявление о "нормализации отношений" с РФ: премьер Бельгии объяснил свои слова

"Если я говорю о нормализации отношений, то это, конечно, в ситуации, когда мы достигнем приемлемого и устойчивого мира с Россией. Это долгосрочная ситуация", - заявил он в ответ на просьбу объяснить свое заявление о необходимости "нормализации отношений" со страной-агрессором.

Барт де Вевер отметил, что у него отсутствуют разногласия во взглядах с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево.

"В нашей точке зрения нет никакой разницы. Бельгия стремится продолжать поддерживать Украину на 100% и удерживать давление на Россию на очень высоком уровне. Мы решительно выступаем за 20-й пакет санкций", - подчеркнул бельгийский премьер.

Кроме того, он отметил, что Европа должна участвовать в переговорах, поскольку предоставляет Украине поддержку.

"Что я сказал, это то, что я не считаю нормальным, когда мы финансируем войну, но не представлены за столом переговоров. Это не является нормальной ситуацией. Мы должны вести переговоры, чтобы достичь приемлемого (для всех) мира", - сказал он.

Что предшествовало

На прошлой неделе премьер Бельгии заявил, что без полной поддержки США Европа не сможет "экономически задушить" Россию или эффективно вооружить Украину для победы.

"Поскольку мы не можем угрожать Путину (российскому диктатору Владимиру Путину, - ред.), посылая оружие Украине, и не можем экономически задушить его без поддержки Соединенных Штатов, остается только один метод: заключить соглашение", - сказал тогда Вевер.

Он также отметил, что Вашингтон иногда кажется "ближе к Путину, чем к Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому, - ред.)". Кроме того, он сказал, что если ЕС не будет иметь собственного мандата на переговоры, США навяжут соглашение, которое будет "плохим для Европы".

Скандальные заявления Вевера

Напомним, в прошлом году на фоне рассмотрения вопроса о конфискации активов страны-агрессора Вевер заявил, что в Бельгии считают, что Россия не проигрывает войну в Украине.

По его словам, по этой причине активы после войны придется возвращать Кремлю. К тому же, жаловался бельгийский премьер, РФ открыто угрожала Бельгии "вечным возмездием", если она конфискует активы.