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Губернатора Северной Осетии и российских пропагандистов обстреляли в Украине, - росСМИ

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Воскресенье 05 февраля 2023 16:28
Губернатора Северной Осетии и российских пропагандистов обстреляли в Украине, - росСМИ Фото: Сергей Меняйло, губернатор Северной Осетии (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло вместе с российскими пропагандистами прибыл на временно оккупированную территорию Запорожской области. Чиновник страны-агрессора попал под обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По информации российского прокремлевского издания, инцидент произошел якобы во время "посещении позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".

В ТАСС добавляют, что "пострадавших нет поскольку все успели укрыться в блиндаже".

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что украинские военные хотели ликвидировать начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, но им пытались помешать США.

Также мы писали, что, по информации пропагандистских СМИ РФ, в Донецке был обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором праздновал День рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он получил ранения.

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