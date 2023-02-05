ua ru
Нд, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Губернатора Північної Осетії та російських пропагандистів обстріляли в Україні, - росЗМІ

Новость на русском →
Неділя 05 лютого 2023 16:28
Губернатора Північної Осетії та російських пропагандистів обстріляли в Україні, - росЗМІ Фото: Сергій Меняйло, губернатор Північної Осетії (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Губернатор Північної Осетії Сергій Меняйло разом із російськими пропагандистами прибув на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Чиновник країни-агресора потрапив під обстріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За інформацією російського прокремлівського видання, інцидент стався нібито під час "відвідування позицій осетинських добровольчих загонів та мобілізованих з республіки бійців".

У ТАСС додають, що "постраждалих немає, оскільки всі встигли сховатися в бліндажі".

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що українські військові хотіли ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, але їм намагалися перешкодити США.

Також ми писали, що, за інформацією пропагандистських ЗМІ РФ, у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш", в якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Він отримав поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запорожская область Війна Росії проти України
NEWS
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
В Україні поступово зростає споживання електроенергії, але дефіцит зменшився, - "Укренерго"
DAILY
Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Затяжна війна? До чого Україна готується навесні і що може зіпсувати плани Путіна