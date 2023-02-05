Губернатора Північної Осетії та російських пропагандистів обстріляли в Україні, - росЗМІ
Губернатор Північної Осетії Сергій Меняйло разом із російськими пропагандистами прибув на тимчасово окуповану територію Запорізької області. Чиновник країни-агресора потрапив під обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
За інформацією російського прокремлівського видання, інцидент стався нібито під час "відвідування позицій осетинських добровольчих загонів та мобілізованих з республіки бійців".
У ТАСС додають, що "постраждалих немає, оскільки всі встигли сховатися в бліндажі".
Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомляли, що українські військові хотіли ліквідувати начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, але їм намагалися перешкодити США.
Також ми писали, що, за інформацією пропагандистських ЗМІ РФ, у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш", в якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Він отримав поранення.
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