Гуайдо закликає венесуельців вийти на протести

Фото: Хуан Гуайдо (gettyimages.com)

Лідер опозиції також анонсував зустріч із профспілками працівників держсектора

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо, який повернувся до країни, закликав громадян вийти на антиурядові протести у суботу, 9 березня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство АР.

Він зазначив, що режим має зрозуміти, що народ сильніший, ніж будь-коли.

"Режим має розуміти, диктатура має розуміти, що ми сильніші, ніж будь-коли. Ми продовжимо протести, продовжимо мобілізацію", - зазначив опозиційний лідер.

Він також анонсував зустріч із профспілками працівників державного сектора у вівторок, 5 березня.

Нагадаємо, в столиці Венесуели - Каракасі - під час традиційного карнавалу поліція застосувала сльозогінний газ у бік учасників дійства. Внаслідок зіткнень постраждалі є як серед протестуючих, так і серед поліції.

Як писало РБК-Україна раніше, Гуайдо, незважаючи на загрозу арешту з боку влади, повернувся до Венесуели. Лідер опозиції повернувся після тижневого закордонного турне, під час якого він переконував своїх прихильників у сусідніх країнах у необхідності нарощувати гумдопомогу і сприяти усуненню Ніколаса Мадуро від влади.

Додамо, член палати представників Конгресу США від Демократичної партії Деббі Вассерман-Шульц підготувала законопроект, у якому від американської влади вимагають розробити стратегію протидії російському впливу в Венесуелі.