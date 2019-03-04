У Конгресі США вимагають перешкодити впливу РФ у Венесуелі

Фото: Деббі Вассерман-Шульц (flickr.com medilldc.jpg)

Проектом пропонується розробити стратегію протидії впливу РФ

Член палати представників Конгресу США від Демократичної партії Деббі Вассерман-Шульц підготувала законопроект, в якому від американської влади вимагають оцінити загрози та розробити стратегію протидії російському впливу в Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Конгресу.

Зокрема, витяг з проекту закону опублікований на сайті відомства.

Співавторами цієї ініціативи в матеріалах до документа вказані демократи Даррен Сото, Деббі Мукарсел-Пауелл, Донна Шалейла і республіканець Маріо Діас-Баларт.

Крім того, законопроект передбачає "оцінку придбання активів дочки венесуельської державної нафтової компанії PDVSA Citgo у Сполучених Штатах іноземними інвесторами".

Так, 28 лютого палата представників направила документ на розгляд у комітет із закордонних справ і судовий комітет сенату США. Строки цих процедур у законопроекті не вказуються: вони будуть визначені спікерами кожного з комітетів.

Нагадаємо, в кінці лютого уряд чинного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро доручив місцевим компаніям відкрити банківські рахунки в Росії, Туреччині, Китаї та Індії.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці січня парламент Венесуели заявив про спробу вивозу золота в Росію.

Додамо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, 4 березня, коли він повинен повернутися у країну після тижневого туру по латиноамериканським країнам.