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Поліція Венесуели застосувала сльозогінний газ на карнавалі

Новини » Надзвичайні події    05.03.2019 - 03:25
Поліція Венесуели застосувала сльозогінний газ на карнавалі
Фото: ситуація у Венесуелі (El Nacional)

Люди почали закидати поліцію камінням, та у відповідь застосувала газ

У столиці Венесуели - Каракасі - під час традиційного карнавалу поліція застосувала сльозогінний газ в бік учасників дійства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання El Nacional.

Зазначається, що масовий захід супроводжувалося сутичками учасників карнавалу з поліцією. Так, група молодих людей почала закидати правоохоронців камінням. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

За даними ЗМІ, внаслідок зіткнень постраждалі є як серед протестувальників, так і серед поліції.

Нагадаємо, Лідер опозиції Хуан Гуайдо, незважаючи на загрозу арешту з боку влади, повернувся до Венесуели. Гуайдо повернувся після тижневого закордонного турне, під час якого він переконував своїх прихильників в сусідніх країнах в необхідності нарощувати гуманітарну допомогу і сприяти усуненню Ніколаса Мадуро від влади.

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