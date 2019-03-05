Поліція Венесуели застосувала сльозогінний газ на карнавалі

Фото: ситуація у Венесуелі (El Nacional)

Люди почали закидати поліцію камінням, та у відповідь застосувала газ

У столиці Венесуели - Каракасі - під час традиційного карнавалу поліція застосувала сльозогінний газ в бік учасників дійства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання El Nacional.

Зазначається, що масовий захід супроводжувалося сутичками учасників карнавалу з поліцією. Так, група молодих людей почала закидати правоохоронців камінням. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

За даними ЗМІ, внаслідок зіткнень постраждалі є як серед протестувальників, так і серед поліції.

Нагадаємо, Лідер опозиції Хуан Гуайдо, незважаючи на загрозу арешту з боку влади, повернувся до Венесуели. Гуайдо повернувся після тижневого закордонного турне, під час якого він переконував своїх прихильників в сусідніх країнах в необхідності нарощувати гуманітарну допомогу і сприяти усуненню Ніколаса Мадуро від влади.