США застерігають від спроб перешкодити поверненню Гуайдо до Венесуели

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Гуайдо 4 березня має намір повернутися в країну для організації нових демонстрацій

Сполучені Штати Америки суворо реагуватимуть на будь-які спроби перешкодити поверненню лідера опозиції Хуана Гуайдо до Венесуели, про яке він оголосив раніше. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джона Болтона, передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Twitter.

Болтон пригрозив, зокрема, відповіддю США та світового співтовариства в разі загроз безпеці Гуайдо під час його повернення.

"Будь-які загрози або дії щодо його (Гуайдо, - ред.) безпечного повернення будуть зустрінуті сильною і значною відповіддю США та міжнародної спільноти", - написав Болтон.

Спікер парламенту Венесуели Хуан Гуайдо, якого визнали тимчасовим главою держави понад 50 країн, у понеділок, 4 березня, має намір повернутися в країну для організації нових демонстрацій проти чинного президента Ніколаса Мадуро.

Він також повідомив, що він та члени його сім'ї отримували погрози, у тому числі щодо тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо закликав громадян до нових масових протестів по всій країні проти Ніколаса Мадуро в понеділок, 4 березня, коли він повинен повернутися в країну після тижневого туру латиноамериканськими країнам.