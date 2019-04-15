Гуайдо обвинил Россию и Кубу в военной интервенции в Венесуэлу

Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles)

Приезд российских и кубинских военных в Венесуэлу не был одобрен парламентом

Россия и Куба незаконно направили своих военных в Венесуэлу, поскольку их приезд не был одобрен парламентом страны. Об этом заявил лидер оппозиции, временно исполняющий обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо, передает РБК-Украина со ссылкой на аргентинское издание Clarin.

Он подчеркнул, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не имел права давать разрешение на присутствие в стране иностранным военным.

"В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро. Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных", - сказал Гуйадо.

По его словам, оппозиция никогда не рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле.

"Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с Башаром Асадом (президент Сирии, - ред.) и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом", - заявил Гуайдо.

Напомним, 24 марта, в столицу Венесуэлы Каракас прибыли два самолета Министерства обороны Российской Федерации, с военными на борту.

Позже власти Венесуэлы во главе с Мадуро, несмотря на требования Соединенных Штатов Америки о выводе российских военнослужащих из этой страны, не исключили прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей о сотрудничестве.