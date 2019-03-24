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У Венесуелу прибули російські військові літаки

Новини » Політика    24.03.2019 - 19:13
У Венесуелу прибули російські військові літаки
Фото: російський військовий літак у Каракасі (twitter.com/guidoolimpio)

Імовірно, в Венесуелу прибули російські військовослужбовці

У неділю, 24 березня, у столицю Венесуели Каракас прибули два літаки Міністерства оборони Російської Федерації, з групою людей на борту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NoticieraDigital.

Як повідомляється, російські військові літаки Іл-62 та Ан-124 прибули до столиці Венесуели з групою людей на борту. Імовірно на борту літаків перебуває майже 100 російських військовослужбовців або бійців приватних військових компаній, яких очолює начальних Генштабу сухопутних військ РФ Василь Тонкошкуров.

Зазначається, шо наразі будь-яких офіційних підтверджень даної інформації немає.

Крім того, за даними комп’ютерних програм, які відстежують перебування повітряного судна в реальному часі, російські літаки прибули до Каракаса із Сирії через Дакар.

 

Нагадаємо, раніше опозиційний лідер Венесуели Хуан Гуайдо заявив про підготовку операції "Свобода", метою якої буде захоплення влади в країні. Рішення провести подібну операцію з'явилося після затримання керівника його апарату Роберто Марреро.

Додамо, що лідер венесуельської опозиції Гуайдо впевнений, що уряд Венесуели на чолі з президентом Ніколасом Мадуро знаходиться в ізоляції і незабаром припинить свою роботу.

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