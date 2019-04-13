ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Венесуелі заарештували співробітників центробанку після їх зустрічі з Гуайдо

Новини » Політика    13.04.2019 - 02:37
У Венесуелі заарештували співробітників центробанку після їх зустрічі з Гуайдо
Фото: Хуан Гуайдо (twitter.com/jguaido)

Арешт співробітників банку замовив президент Мадуро

Двоє співробітників Центрального банку Венесуели були арештовані після того, як вони зустрілися з лідером опозиції, тимчасово виконуючим обов'язки президента країни Хуаном Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами адвоката співробітників банку Алонсо Медіна Роа і джерела Reuters, знайомого з цим питанням, арешт відбувся в п'ятницю, 12 квітня. Йдеться про двох співробітників - Дені Альбухар і Мануель Альберто Гіссеппе. Вони раніше також недавно брали участь в акціях протесту, що вимагають поліпшення умов праці.

За словами адвоката, співробітники банку ще не постали перед судом і звинувачення проти них невідомі.

І Альбухар, і Гісеппе раніше були присутні на відкритому засіданні в понеділок, яке Гуайдо провів в Національних зборах з декількома десятками державних службовців. За словами джерела, Гуайдо обговорив пропонований закон про поліпшення пільг для державних службовців в новому уряді після відходу Мадуро. Жоден з інших учасників зустрічі не був заарештований.

Юристи припускають, що президент країни Мадуро таким чином розправляється з опозицією, яка веде вже майже тримісячну боротьбу з режимом Мадуро, щоб до влади прийшов Гуайдо.

"Що намагається зробити диктатура, викрадаючи державних службовців, які зустрічаються з нами, щоб повернути нашу країну? Вони не зможуть зупинити цей нестримний процес, щоб звільнити Венесуелу", - заявив незабаром Гуайдо.

Альбухар і Гісеппе пропрацювали в банку більше п'яти років. Ні центральний банк, ні інформаційне міністерство Венесуели не відповіли на запити про коментарі.

Державні працівники в Венесуелі протягом декількох місяців вимагають підвищення заробітної плати та допомог, оскільки їх заробітна плата і рівень життя були підірвані гіперінфляцією.

Лідер контрольованого опозицією Національних зборів Хуан Гуайдо звинуватив Мадуро в фальсифікації виборів президента і закликав конституцію країни прийняти тимчасове президентство своєї кандидатури в січні.

Гуайдо був визнаний повноправним лідером країни ОПЕК більш ніж в 50 країнах, які згодні з його твердженням про те, що переобрання Мадуро в травні 2018 року був нелегітимним. Мадуро, соціаліст, стверджує, що Гуайдо - маріонетка Сполучених Штатів, які намагаються повалити його в результаті перевороту.

Нагадаємо, кілька днів тому в Мадриді заарештували колишнього главу військової розвідки Венесуели Уго Карвахаля. Він був заарештований за запитом США.

Екс-главу військової розвідки Венесуели заарештували за запитом США У МВФ готові допомогти Венесуелі подолати економічну кризу
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Венесуэла
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся