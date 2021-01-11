ГТС України вийшла на максимум потужності на кордоні з Польщею

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

Замовлення газу збільшилося через холоди в Європі

Замовлення трейдерів на транспортування газу з України до ЄС на віртуальній точці з’єднання Україна-Польща є більшими, ніж спроможність газотранспортної системи на даний момент. Компанія "Оператор ГТС України" обмежила замовлення трейдерів на вивезення газу в режимі short-haul.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначається в повідомленні, при гарантованій потужності точки виходу 12,9 млн кубометрів на добу, замовлення на гарантованій основі склали 11,1 млн кубометрів, ще близько 120 тис. кубометрів були дозамовлені на аукціонній платформі на добовій основі.

Водночас замовлення послуги short-haul у ці дні досягало 3 млн кубометрів, що пов’язано зі зростанням попиту на природний газ в Європі у зв’язку з похолоданням. ОГТСУ може забезпечити фізичний потік в обсязі 12,9 млн кубометрів. Відповідно, компанія пропорційно обмежила обсяги послуги short-haul для замовників послуг транспортування до близько 1,7 млн кубометрів, повідомили в прес-службі.

Short-haul (або потужність з обмеженнями) відповідно до Кодексу ГТС є найбільш переривчастою послугою, яка може надаватися виключно у разі наявності технічної можливості у ОГТСУ. При цьому, тариф на цю послугу є найнижчим - у 2-3 рази нижче ніж при замовленні гарантованих потужностей. Особливість послуги short-haul є ризик того, що замовники можуть не отримати її у повному обсязі. У цьому разі послуга оплачується лише за фактичний обсяг транспортування.

Нагадаємо, на початок 2021 року у підземних сховищах газу (ПСГ) України зберігалося 23,5 млрд куб. м газу. Це найвищий обсяг на початок нового року за останнє десятиріччя, який на 25% перевищує показники минулого року.

Відзначимо, транзит російського газу до Європи українською газотранспортною системою у 2020 році склав 55,8 млрд куб. м. Це на 37,7% менше, ніж у 2019 році (89,6 млрд куб. м).