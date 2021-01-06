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Україна розпочала 2021 рік з рекордними за 10 років запасами газу

Київ, Середа 06 січня 2021 12:24
Україна розпочала 2021 рік з рекордними за 10 років запасами газу
Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)
Автор: Олександр Білоус

У ПСГ України накопичилося 23,5 млрд куб. м газу

На початок 2021 року у підземних сховищах газу (ПСГ) України зберігалося 23,5 млрд куб. м газу. Це найвищий обсяг на початок нового року за останнє десятиріччя, який на 25% перевищує показники минулого року.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначається в повідомленні, і загального обсягу 7,7 млрд куб. м належать іноземним компаніям з 24 країн.

Україна розпочала 2021 рік з рекордними за 10 років запасами газу

У жовтні-грудні минулого року з українських ПСГ відібрано 4,6 млрд куб. м газу, що на 60% більше, ніж за аналогічний період 2019 року. Усього протягом 2020-го рівень відбору склав 7,8 млрд куб. м газу.

Нагадаємо, максимум газу в підземних сховищах України було досягнуто 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планував використовувати запаси газу, що залишилися після опалювального сезону в підземних газових сховищах, в наступному сезоні.

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