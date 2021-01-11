ГТС Украины вышла на максимум мощности на границе с Польшей

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

Заказ газа увеличился из-за холодов в Европе

Заказ трейдеров на транспортировку газа из Украины в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша стал больше, чем способность газотранспортной системы на данный момент. Компания "Оператор ГТС Украины" ограничила заказа трейдеров на вывоз газа в режиме short-haul.

Об этом сообщает пресс-служба компанії.

Как отмечается в сообщении, при гарантированной мощности точки выхода 12,9 млн кубометров в сутки, заказ на гарантированной основе составили 11,1 млн кубометров, еще около 120 тыс. кубометров были дозаказаны на аукционной платформе на суточной основе.

Одновременно заказ услуги short-haul в эти дни достигал 3 млн кубометров, что связано с ростом спроса на природный газ в Европе в связи с похолоданием. ОГТСУ может обеспечить физический поток в объеме 12,9 млн кубометров. Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 млн кубометров, сообщили в пресс-службе.

Short-haul (или мощность с ограничениями) в соответствии с Кодексом ГТС является наиболее прерывистой услугой, которая может предоставляться исключительно в случае наличия технической возможности в ОГТСУ. При этом, тариф на эту услугу является самым низким - в 2-3 раза ниже, чем при заказе гарантированных мощностей. Особенностью услуги short-haul является риск того, что заказчики могут не получить ее в полном объеме. В этом случае услуга оплачивается только за фактический объем транспортировки.

Напомним, на начало 2021 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины хранилось 23,5 млрд куб. м газа. Это самый высокий объем на начало нового года за последнее десятилетие, который на 25% превышает показатели прошлого года.

Отметим, что транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой в 2020 году составил 55,8 млрд куб. м. Это на 37,7% меньше, чем в 2019 году (89,6 млрд куб. м).