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ГТС України перейшла на спецрежим через повені в Карпатах

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 15:07
ГТС України перейшла на спецрежим через повені в Карпатах
Фото: оператор ГТС перейшов на спецрежим (tsoua.com)

Ремонтні бригади готуються вийти на об'єкти, коли спаде вода

У зв'язку з руйнівною повінню в Карпатах оператор газотранспортної системи (ГТС) України перейшов на спеціальний режим роботи. Ремонтні бригади вже готуються приступити до відновлювальних робіт на газових магістралях.

Про це у Facebook повідомив гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон.

За його словами, оператор ГТС перейшов на спецрежим роботи для швидкого вживання заходів та забезпечення безперебійного газопостачання.

"Ми визначили всі потенційно небезпечні зони та розробили заходи локалізації в разі надзвичайних ситуацій, а також сценарії перемикання газових потоків. У місцях, де газопроводи перетинають річки, ведеться постійний моніторинг рівня води і стану опорних споруд. Всі технічні служби та ремонтні бригади мобілізуються і необхідне обладнання готується приступити до ремонту, як тільки дозволять погодні умови", - зазначив Макогон.

Він також додав, що на сьогодні транзит газу до країн ЄС та постачання українським споживачам проходить безперебійно і в запланованих обсягах.

"Об'єкти газової інфраструктури, які беруть участь у забезпеченні транзиту, знаходяться під особливим контролем: експерти компанії зараз оцінюють ризики як прийнятні", - сказав Макогон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через повені на заході України є ризик пошкодження об'єктів ГТС.

Також повідомлялося, що у Чернівецькій області від газу відключили кілька сіл, оскільки негода пошкодила газові мережі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ГТСпаводокповінь
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