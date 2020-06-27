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Шмигаль розповів, коли закінчаться повені на заході України

Новини » Політика     27.06.2020 - 14:32
Шмигаль розповів, коли закінчаться повені на заході України
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Паводки можуть закінчитися вже завтра-післязавтра

Паводки на заході України можуть закінчитися в найближчі дні. Після цього влада зможе підрахувати завдані збитки у п'яти областях.

Про це в інтерв'ю ВВС News Україна заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за останні три дні випало лише 5-12 мм опадів і кількість води спадає.

"Хочеться сподіватися, що буквально завтра-післязавтра ситуація нормалізується і ми приступимо до ліквідації наслідків ", - зазначив Шмигаль.

Він також підкреслив, що підрахувати збитки планують протягом наступних кількох тижнів, коли будуть видні всі наслідки паводків.

"Розрахунків немає, ми можемо порівнювати з попередніми подібними катаклізмами, мова йшла про сотні мільйонів гривень. Сьогодні можна гадати, скільки це, але перша сума, яку ми виділили, - це понад 700 млн гривень", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США виділили 100 тисяч доларів на боротьбу з паводками на заході України; посольство закликає Кабінет міністрів використати ці кошти.

Станом на ранок 27 червня залишалися підтопленими майже 4 тисячі будинків у кількох областях; також 8 населених пунктів досі без світла.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України паводокповіньДенис Шмигаль
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