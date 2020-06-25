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Через повені в західних областях існує ризик пошкодження об'єктів ГТС

Новини » Суспільство     25.06.2020 - 16:17
Через повені в західних областях існує ризик пошкодження об'єктів ГТС
Фото: пошкоджений перехід газопроводу (facebook.com/tsoua2020)

Поки транспортування газу здійснюється безперебійно

У західних областях України через масштабні повені існує ризик пошкодження об'єктів газотранспортної системи. У Чернівецькій області вже 9 населених пунктів залишилися без газу.

Про це йдеться в повідомленні оператора ГТС України.

Як зазначив оператор, в результаті повені було пошкоджено повітряний перехід газопроводу-відводу до газорозподільної станції "Брусниця" через річку Черемош біля села Завалля (Івано-Франківська область). Це стало причиною припинення газопостачання для 9 населених пунктів у Чернівецькій області. Також залишаються ризики підтоплення ГРС "Могилів-Подільський" (Вінницька область).

"На сьогодні транзит газу в країни ЄС та транспортування до споживачів у всіх інших населених пунктах України здійснюється безперебійно у запланованих обсягах. Об'єкти ГТС, що беруть участь у забезпеченні транзиту, знаходяться під особливим контролем - зараз фахівці компанії оцінюють ризики як прийнятні", - повідомив оператор.

Відновлення газопроводу через річку Черемош планується відразу, як тільки стихне непогода.

Крім цього повідомляється, що оператор ГТС перейшов на особливий режим роботи із-за повені на заході України.

Нагадаємо, в результаті повені в Івано-Франківській та Чернівецькій областях без газу залишилися близько 10 тисяч споживачів.

Також повідомлялося, що на боротьбу з повенями на заході уряд виділив 700 мільйонів гривень.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ГТСповіньгазоснабжение
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