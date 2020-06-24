У Чернівецькій області через негоду від газу відключили кілька сіл

Фото: перекриття газу (chernivtsihaz)

Фахівці ремонтують ушкоджені ділянки газопроводу

У Чернігівській області кілька сіл відключили від газопостачання у зв'язку із негодою. Це близько тисяча споживачів.

Про це повідомляє АТ "Чернівцігаз".

Так, газу немає у трьох селах Кіцманського району: Драченцях, Білій та Стрілецькому Куті. Аварійні бригади чергують на ушкоджених ділянках газопроводів та лагодять мережу.

Як повідомив виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров, "Чернівцігаз" підтримують тиск у газопроводах з резервного напрямку.

Зазначимо, що раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли про 11 населених пунктів Чернівецької області, які потерпають від негоди. Через підтоплення дворів та будинків із зони лиха тимчасово відселили 68 людей.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що 24 червня негода у Чернівецькій області продовжить вирувати, у річці Прут очікується підйом рівня води, через що може затопити 8 сіл.

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Автор: РБК-Україна