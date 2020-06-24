ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернівецькій області через негоду від газу відключили кілька сіл

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 06:03
У Чернівецькій області через негоду від газу відключили кілька сіл
Фото: перекриття газу (chernivtsihaz)

Фахівці ремонтують ушкоджені ділянки газопроводу

У Чернігівській області кілька сіл відключили від газопостачання у зв'язку із негодою. Це близько тисяча споживачів.

Про це повідомляє АТ "Чернівцігаз".

Так, газу немає у трьох селах Кіцманського району: Драченцях, Білій та Стрілецькому Куті. Аварійні бригади чергують на ушкоджених ділянках газопроводів та лагодять мережу.

Як повідомив виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров, "Чернівцігаз" підтримують тиск у газопроводах з резервного напрямку.

Зазначимо, що раніше у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли про 11 населених пунктів Чернівецької області, які потерпають від негоди. Через підтоплення дворів та будинків із зони лиха тимчасово відселили 68 людей.

Нагадаємо, рятувальники попередили, що 24 червня негода у Чернівецькій області продовжить вирувати, у річці Прут очікується підйом рівня води, через що може затопити 8 сіл.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ГідрометцентргазгазопроводЧерновицкая область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся