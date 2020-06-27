ГТС Украины перешла на спецрежим из-за наводнения в Карпатах

Фото: оператор ГТС перешел на спецрежим (tsoua.com)

Ремонтные бригады готовятся выйти на объекты, когда спадет вода

В связи с разрушительным наводнением в Карпатах оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины перешел на специальный режим работы. Ремонтные бригады уже готовятся приступить к восстановительным работам на газовых магистралях.

Об этом в Facebook сообщил гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, оператор ГТС перешел на спецрежим работы для быстрого принятия мер и обеспечения бесперебойного газоснабжения.

"Мы определили все потенциально опасные зоны и разработали меры локализации в случае чрезвычайных ситуаций, а также сценарии переключения газовых потоков. В местах, где газопроводы пересекают реки, ведется постоянный мониторинг уровня воды и состояния опорных сооружений. Все технические службы и ремонтные бригады мобилизуются и необходимое оборудование готовится приступить к ремонту, как только позволят погодные условия", - отметил Макогон.

Он также добавил, что на сегодня транзит газа в страны ЕС и подача украинским потребителям проходит бесперебойно и в запланированных объемах.

"Объекты газовой инфраструктуры, участвующие в обеспечении транзита, находятся под особым контролем: эксперты компании сейчас оценивают риски как приемлемые", - сказал Макогон.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за наводнения на западе Украины есть риск повреждения объектов ГТС.

Также сообщалось, что в Черновицкой области от газа отключили несколько сел, поскольку непогода повредила газовые сети.

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Автор: РБК-Украина