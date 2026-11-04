GTA 6 потребует до 212 ГБ памяти: Rockstar раскрыла детали загрузки

До долгожданного релиза игры Grand Theft Auto VI на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S осталось всего несколько недель.

Компания Rockstar Games подтвердила требования к памяти до 212 ГБ, уточнила график предзаказа и анонсировала выпуск цифровой карты штата Леонида.

График предзагрузки и физические копии

Цифровая предзагрузка для владельцев PlayStation 5 начнется во вторник, 10 ноября, в 00:00 по местному времени в каждом часовом поясе. На консолях Xbox Series X/S загрузка стартует глобально в тот же день.

Для покупателей версий в коробках с кодами (code-in-box) розничные продавцы откроют доступ с 12 ноября.

Перенос даты цифровой предзагрузки дает пользователям 9 дней на полную установку игры до официального выхода 19 ноября.

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Технические требования и обновления на сайте

Для успешной установки игры требуется до 212 ГБ свободного пространства в зависимости от конкретной консоли.

Основные обновления на официальном ресурсе игры:

Опубликован расширенный взгляд на игровой процесс в разделе видео.

Добавлены превью игровых радиостанций и отдельные синглы из официального альбома.

Открыты исследования Vice City и других локаций в специальном разделе.

Обнародованы подробности расширенного издания Ultimate Edition.

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Цифровая карта и постер в день релиза

В день выхода игры, 19 ноября 2026 года Rockstar Games бесплатно добавит на официальный сайт цифровые версии обложки-постера и подробной карты штата Леонида. Пользователи могут загрузить их для самостоятельной печати.

Вскоре в магазине Rockstar Store появится двусторонняя печатная версия постера. Ее можно будет приобрести отдельно за 99 центов или получить бесплатно в подарок к любой другой покупке.