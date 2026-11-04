GTA 6 вимагатиме до 212 ГБ пам'яті: Rockstar розкрила деталі завантаження

До довгоочікуваного релізу гри Grand Theft Auto VI на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X/S залишилося лише кілька тижнів.

Компанія Rockstar Games підтвердила вимоги до пам'яті до 212 ГБ, уточнила графік передзамовлення та анонсувала випуск цифрової карти штату Леоніда.

Графік передзавантаження та фізичні копії

Цифрове передзавантаження для власників PlayStation 5 розпочнеться у вівторок, 10 листопада, о 00:00 за місцевим часом у кожному часовому поясі. На консолях Xbox Series X/S завантаження стартує глобально того ж дня.

Для покупців версій у коробках із кодами (code-in-box) роздрібні продавці відкриють доступ із 12 листопада.

Перенесення дати цифрового передзавантаження дає користувачам 9 днів на повне встановлення гри до офіційного виходу 19 листопада.

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Технічні вимоги та оновлення на сайті

Для успішного встановлення гри потрібно до 212 ГБ вільного місця залежно від конкретної консолі.

Основні оновлення на офіційному ресурсі гри:

Опубліковано розширений погляд на ігровий процес у розділі відео.

Додано прев'ю ігрових радіостанцій та окремі сингли з офіційного альбому.

Відкрито дослідження Vice City та інших локацій у спеціальному розділі.

Оприлюднено подробиці розширеного видання Ultimate Edition.

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Цифрова карта та постер у день релізу

У день виходу гри, 19 листопада 2026 року, Rockstar Games безкоштовно додасть на офіційний сайт цифрові версії обкладинки-постера та детальної карти штату Леоніда. Користувачі зможуть завантажити їх для самостійного друку.

Згодом у магазині Rockstar Store з'явиться двостороння друкована версія постера. Її можна буде придбати окремо за 99 центів або отримати безкоштовно як подарунок до будь-якої іншої покупки.