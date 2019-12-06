У ДСНС уточнили інформацію по третьому загиблому в Одесі

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнили інформацію по третьому загиблому у пожежі в одеському коледжі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думська" Telegram.

Як повідомляється, заступник начальника обласного управління ДСНС Крицький уточнив, що виявлено тіло чоловіка.

"Зараз в 15:30 було виявлено тіло, поки що не розпізнано, мужчкого підлоги. Залучалася кінологічна служба ДСНС, але, на жаль, в таких умовах собака працювати не може. Ми робимо все можливе", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що студентка, яка вважалася зниклою без вісті, знайшлася. Вона на момент пожежі була в іншому місці. Також 5 грудня також знайшли живий жінку, яка значилася зниклою без вісті.

Відзначимо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Займання могло статися через подовжувача в закритому кабінеті. Поліція розглядає версію підпалу.

Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті пожежі зросла до 32 осіб.

Раніше був опублікований офіційний список зниклих.

Крім того, заступник начальника управління ДСНС в Одеській області Олександр Крицький раніше заявив, що станом на третій день після пожежі в одеському коледжі не залишилося надії на те, що в будівлі навчального закладу є ті, що вижили.