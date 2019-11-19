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В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части во Львовской области

Новости » Общество     19.11.2019 - 10:09
В ГСЧС сообщили подробности пожара на территории воинской части во Львовской области
Фото: место пожара (facebook.com/MNSLVIV)

Один человек погиб и еще один пострадал

Пожар на территории воинской части в поселке Старичи Яворивского района в 08:08 полностью ликвидирован, в результате пожара огнем уничтожено здание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 05:03. Пожар возник в административном здании размером 40х12 м. К месту события выехали из двух частей в ближайших городах и с двух постов в близлежащих селах.

"В результате пожара получил термический ожог спины и обеих верхних конечностей мужчина, 1978 года рождения, которого в состоянии средней тяжести госпитализировали в Новояворовскую районную больницу. Во время проведения работ по ликвидации пожара, огнеборцами в одном из помещений было обнаружено тело погибшего мужчины", - говорится в сообщении.

В 06:26 спасатели локализовали пожар, и в 08:08 полностью ликвидировали. Вследствие пожара огнем уничтожено здание. К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.

Фото: место пожара (facebook.com/MNSLVIV)

Ранее сообщалось, что во Львовской области на территории военной части в 5 утра произошел пожар, в результате которого погиб военнослужащий.

РБК-Украина писало, что на одном из складов хранения вещевого имущества в воинской части в Винницкой области произошел пожар. ГБР начало расследование этого факта.

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