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В РФ звинуватили Україну у зриві домовленостей про припинення вогню на Донбасі

Новини » Політика     14.05.2020 - 23:15
В РФ звинуватили Україну у зриві домовленостей про припинення вогню на Донбасі

Він заявив, що відеоконференція була на межі зриву

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов за результатами переговорів 14 травня звинуватив Україну у тому, що під час переговорів не було прийнято заяву про додаткові заходи з припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, українська делегація саботує вирішення політичних питань врегулювання кризи на Донбасі.

"З вини Києва, який відмовлявся від прямого діалогу з "ДНР" і "ЛНР", відеоконференція Контактної групи була на межі зриву. З вини Києва в черговий раз не прийнято заяву про додаткові заходи з припинення вогню", - заявив Гризлов.

Він також зазначив, що в очах жителів окупованого Донецька і Луганська "нинішня київська влада все менше відрізняється від минулого".

Водночас, українська сторона під час переговорів у Мінську вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Також повідомлялось, що під час переговорів Україна наголосила на важливості виконання домовленостей лідерів "нормандської четвірки", зокрема, на необхідності виконання безпекових вимог, зокрема щодо дотримання сталого режиму тиші. У зв'язку з цим українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання профільної групи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, який підсилює представництво України в ТКГ представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу.

Після чого глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує, що Росія підвищить рівень свого представництва в ТКГ в Мінську у відповідь на такий крок з боку офіційного Києва.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Борис ГризловМинскКонтактная група
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