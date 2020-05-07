Україна розраховує на розширення представництва РФ в ТКГ, - Єрмак

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

В Офісі президента сподіваються, що РФ теж посилить своє представництво в ТКГ

Україна розраховує, що Російська Федерація підвищить рівень свого представництва в ТКГ в Мінську у відповідь на такий крок з боку офіційного Києва. Про це на зустрічі з журналістами розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова ОП повідомив, що Україна поінформувала РФ, ОБСЄ і своїх західних союзників про прийняте рішення посилити представництво у Мінську.

"Ми поставили до відома всіх, чекаємо відповідних кроків від РФ. Але це наше суверенне право делегувати в Мінськ тих, кого ми вважаємо за потрібне, і наша делегація в будь-якому разі залишиться в такому складі, незалежно від дій Росії", - сказав він.

Єрмак пояснив, що залучення представників ВР і Кабміну до роботи ТКГ дозволить значно збільшити ефективність її роботи і покращить координацію органів української влади.

"Україна буде ініціатором і домінуючою стороною переговорів", - підкреслив очі ВП.

Єрмак також зазначив, що Україна демонструє бажання рухатися вперед, а не вести "роками безрезультатні переговори".

"І ми налаштовані на виконання мінських угод, але в тій частині, де це відповідає національним інтересам України. Зокрема, положення Мінських угод про порядок передачі межі не відповідають українським інтересам та Копенгагенській конвенції", - зазначив він

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, який посилює представництво України в ТКГ представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу.

Чергове засідання ТКГ має відбутися 14 травня. Очікується, що в цей день може бути узгоджений розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

Також раніше Україна офіційно запропонувала залучити до роботи підгруп ТКГ переселенців в якості представників окремих районів Донецької та Луганської областей.