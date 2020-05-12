Україна постане на наступному засіданні ТКГ у розширеному складі

Фото: Андрій Єрмак (РБК-Україна)

На наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав - учасників нормандського формату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, у ході бесіди сторони обговорили питання підготовки до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де Україна буде мати істотно розширене представництво, включаючи віце-прем'єр-міністром - міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, заступниками міністрів і народними депутатами, головами профільних комітетів Верховної ради

"Вважаю, що розширення і підвищення рівня представництва в ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони", - підкреслив Єрмак.

Також сторони приділили особливу увагу питанням безпеки, досягнення сталого режиму і всеосяжного припинення вогню і доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні України на території Донбасу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, який підсилює представництво України в ТКГ представниками Кабінету міністрів і нардепами для прискорення мінського процесу.

Після чого глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна розраховує, що Росія підвищить рівень свого представництва в ТКГ в Мінську у відповідь на такий крок з боку офіційного Києва.