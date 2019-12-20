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Гримчаку в три рази знизили заставу

Новини » Політика     20.12.2019 - 19:01
Гримчаку в три рази знизили заставу
Фото: Юрій Гримчак (УНІАН)

Сума застави була зменшена з 6 до 2 млн гривень

Суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зменшив суму застави колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрію Гримчаку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

При цьому суддя залишив запобіжний захід Гримчаку у вигляді утримання під вартою без змін.

"Суддя частково задовольнив клопотання сторони захисту, зменшивши розмір застави з 3123 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до 1 041. Тобто, з 5 млн 999 тис 283 гривень до 1 млн 999 тис 761 гривень", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що засідання проходило у форматі відеоконференції, оскільки підозрюваний знаходиться в Чернігівському слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України звинуватила Юрія Гримчака у тому, що він і його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

Як писало РБК-Україна раніше, 14 серпня детективи НАБУ разом з Управлінням спецрозслідувань Генпрокуратури і СБУ затримали Гримчака та його помічника за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

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