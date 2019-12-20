Грымчаку в три раза снизили залог

Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Сумма залога была уменьшена с 6 до 2 млн гривен

Судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) уменьшил сумму залога бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

При этом судья оставил меру пресечения Грымчаку в виде содержания под стражей без изменений.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины обвинила Юрия Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.