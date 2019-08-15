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Гримчаку повідомлять про підозру після 16 години, - адвокат

Новини » Політика    15.08.2019 - 15:16
Гримчаку повідомлять про підозру після 16 години, - адвокат
Фото: Юрій Гримчак (ly.worldpronews.com)

Його підозрюють у вимаганні 1,1 млн доларів

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрію Гримчаку та його помічникові планують оголосити підозру сьогодні, 15 серпня, після 16:00. Про це в ефірі телеканалу ZIK повідомила адвокат Гримчака Тетяна Матяш, передає РБК-Україна.

За її словами, на даний момент підозру вручено не було.

"Наскільки мені відомо, тільки після 16:00 буде повідомлення про підозру обом затриманим вчора особам. А в даний час немає підозри..." - сказала Матяш.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в середу, 14 серпня, Юрія Гримчака та його помічника правоохоронці затримали за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів. Їх затримали на "гарячому" - під час отримання частини суми в розмірі 480 тис. доларів.

У той же час в МінВОТ заявили, що затримання заступника міністра не стосується діяльності відомства і не пов'язане з виконанням Гримчаком посадових обов'язків в якості заступника міністра.

Наголошується, що Гримчак та його помічник за хабар обіцяли забезпечити вплив на суддів Верховного суду України за винесення рішення на користь зацікавленої особи.

Крім того, вночі правоохоронці завершили обшук у квартирі Гримчака. За словами його адвоката Фелікса Кашарского, зараз заступник міністра знаходиться "на Борисоглібській", де розташоване управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

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