Грымчаку сообщат о подозрении после 16 часов, - адвокат

Фото: Юрий Грымчак (ly.worldpronews.com)

Его подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов

Замминистру по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрию Грымчаку и его помощнику планируют объявить подозрение сегодня, 15 августа, после 16:00. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш, передает РБК-Украина.

По ее словам, на данный момент подозрение вручено не было.

"Насколько мне известно, только после 16:00 будет сообщение о подозрении обоим задержанным вчера лицам. А в настоящее время нет подозрения..." - сказала Матяш.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 14 августа, Юрия Грымчака и его помощника правоохранители задержали по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - во время получения части суммы в размере 480 тыс. долларов.

В то же время в МинВОТ заявили, что задержание заместителя министра не касается деятельности ведомства и не связано с исполнением Грымчаком должностных обязанностей в качестве заместителя министра.

Отмечается, что Грымчак и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины по вынесению решения в пользу заинтересованного лица.

Кроме того, ночью правоохранители завершили обыск в квартире Грымчака. По словам его адвоката Феликса Кашарского, сейчас заместитель министра находится "на Борисоглебской", где расположено управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры.