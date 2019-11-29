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Грымчак получил предложение занять пост "министра в ДНР", - НАБУ

Новости » Политика     29.11.2019 - 12:38
Грымчак получил предложение занять пост "министра в ДНР", - НАБУ
Фото: Юрий Грымчак (УНИАН)

Защита считает эти опасения необоснованными, так как Грымчак находится в санкционных списках РФ

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак получил предложение занять пост "министра в ДНР". Об этом говорится в материалах суда.

Указано, что 21 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу на продление ареста Грымчака до 11 января 2020 года. Для выхода из СИЗО подозреваемому необходимо внести почти 6 млн гривен залога.

В материалах ходатайства отмечается, что дело с 25 октября расследует НАБУ вместо Черниговского управления СБУ. Детективы бюро, как указано в решении суда, настаивают на содержании под стражей экс-замминистра в связи с риском его побега и игнорирования повесток на допросы.

"В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Грымчака) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку со слов последнего ,тот получил предложение должности министра в ней", - сказано в материалах суда.

Защита считает эти опасения необоснованными, так как Грымчак находится в санкционных списках РФ, а значит въезд его в Россию или в подконтрольную ей "ДНР" невозможен.

Тем не менее, Высший антикоррупционный суд принял критично оценил возражения адвокатов и признал законным продление ареста Грымчака.

Напомним, ГПУ обвинила Гримчака в том, что он и его помощник за взятку обещали обеспечить влияние на судей Верховного суда Украины за вынесение решения в пользу заинтересованного лица.

Как писало РБК-Украина ранее, 14 августа детективы НАБУ вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры и СБУ задержали Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве 1,1 млн долларов. Их задержали на "горячем" - при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.

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Новости Украины ДНРЮрий Грымчак
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