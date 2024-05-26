В Грузии жестко ответили на визовые санкции США из-за закона об "иноагентах"

Грузинский закон об иноагентах и реакция мира

В середине мая парламент Грузии, правящей партией в котором является пророссийская "Грузинская мечта", утвердил в целом законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Документ требует от организаций, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в Минюсте как "иностранные агенты" и похож на действующий в России аналогичный закон.

Процесс принятия законопроекта сопровождался невиданными по масштабам акциями протеста в центре Тбилиси.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на законопроект вето. Он вернется в парламент и если депутаты примут его повторно, документ автоматически вступит в силу.

Грузинская оппозиция выразила обеспокоенность новым законом и считает, что он позволит властям давить на политических конкурентов, в том числе перед парламентскими выборами.

Страны Запада жестко раскритиковали закон об "иноагентах". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о введении новой политики визовых ограничений для лиц, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к этому", а также для членов их семей.

Германия и Франция выразили глубокую обеспокоенность по поводу выбранного Грузией пути. Европейский Союз призвал Тбилиси отозвать законопроект, заявив, что эта мера отбросит назад амбиции страны по вступлению в блок.

Также ЕС может отменить безвизовый режим для Грузии из-за резонансного закона.

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