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В Грузии оппозиция анонсировала новые митинги из-за закона об "иноагентах"

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Тбилиси, Среда 08 марта 2023 09:14
В Грузии оппозиция анонсировала новые митинги из-за закона об "иноагентах" Фото: в Грузии анонсировали новые митинги (oc.media.org)
Автор: Наталья Юрченко

Грузинская оппозиция анонсировала новые митинги из-за скандального закона об "иноагентах". Акции протеста снова пройдут у здания парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оппозиционный телеканал Mtavari.

Соответствующее заявление сделал бывший лидер Единого национального движения Ник Мелиа.

"В три часа дня мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели (где находится парламент Грузии) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не добьемся победы", - сказал оппозиционер.

Напомним, вчера парламент Грузии в первом чтении одобрил скандальный законопроект о так называемых "иноагентах", который фактически является копией российского. Документ предусматривает создание реестра "агентов иностранного влияния", которыми станут некоммерческие организации и СМИ, более 20% годового дохода которых составляет финансирование из-за границы.

После решения парламента в Тбилиси начались массовые протесты. Участники акции подошли к зданию парламента. Однако силовики ночью разогнали митингующих. Полиция применила минометы и слезоточивый газ.

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