Снесли забор. В Грузии протестующие начали штурмовать парламент

В Грузии участники массового протеста снесли забор под парламентом. Они пытаются прорваться в здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Imedi News .

Также они бросали различные предметы в сторону правоохранителей, находящихся на территории здания законодательного органа.

Как отмечает издание, протестующие демонтировали железную конструкцию, которая была установлена под парламентом.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии сегодня, 7 марта, в первом чтении приняли законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, которые финансируют из-за границы.

После этого в Тбилиси начались массовые протесты против скандального решения парламента. Там наблюдаются столкновения с полицией, которая применяет слезоточивый газ и водомет.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заверила, что наложит вето на инициативу парламента.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.