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Протесты в Грузии: силовики отогнали демонстрантов от парламента

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Грузия, Вторник 07 марта 2023 23:56
Протесты в Грузии: силовики отогнали демонстрантов от парламента Фото: полиция оттеснила грузинских протестующих от парламента (oc.media.org)
Автор: Антон Малиновский

В Грузии полиция разогнала отогнала участников акции протеста от здания парламента, которое они штурмовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Georgian Public Broadcaster.

Приблизительно в 23:20 по киевскому времени полиция применила против протестующих, вероятно, слезоточивый газ. После этого силовики выстроились в ряд и щитами оттеснили протестующих.

На трансляции видно, как полицейские заполнили почти все пространство перед парламентом.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии сегодня, 7 марта, в первом чтении был принят законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Инициативой предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, финансирующим из-за границы.

После этого в Тбилиси начались массовые протесты против скандального решения парламента. Там наблюдаются столкновения с полицией, применяющей слезоточивый газ и водомет.

В свою очередь, протестующие пыталисьштурмовать парламент карины.

А президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заверила, что наложит вето на инициативу парламента.

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