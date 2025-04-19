Второй блэкаут за месяц. В Грузии масштабные отключения света

В Грузии произошел блэкаут из-за аварии 19 апреля. Это уже второй случай массовых отключений света в Грузии в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Компания "Государственная электросистема Грузия" отметила, что 19 апреля произошла авария на линии электропередачи "Кавкасиони". В связи с этим произошли отключения света в Тбилиси и других грузинских регионах.

Грузинские энергетики не сообщили причину аварии. Энергосистема постепенно восстанавливается. Как пишет "Эхо Кавказа", свет уже восстановили у части потребителей в Тбилиси и регионах.

В столице Грузии из-за отключения света вынужденно остановили поезда первой линии метро. В результате аварии была обесточена также энергосистема непризнанной Абхазии.

Как известно, это уже второй масштабный блэкаут в Грузии в апреле. Первый произошел в ночь на 9 апреля.