ua en ru
Сб, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Второй блэкаут за месяц. В Грузии масштабные отключения света

Тбилиси, Суббота 19 апреля 2025 12:39
UA EN RU
Второй блэкаут за месяц. В Грузии масштабные отключения света Фото: в Грузии произошел второй за месяц масштабный блэкаут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Грузии произошел блэкаут из-за аварии 19 апреля. Это уже второй случай массовых отключений света в Грузии в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Компания "Государственная электросистема Грузия" отметила, что 19 апреля произошла авария на линии электропередачи "Кавкасиони". В связи с этим произошли отключения света в Тбилиси и других грузинских регионах.

Грузинские энергетики не сообщили причину аварии. Энергосистема постепенно восстанавливается. Как пишет "Эхо Кавказа", свет уже восстановили у части потребителей в Тбилиси и регионах.

В столице Грузии из-за отключения света вынужденно остановили поезда первой линии метро. В результате аварии была обесточена также энергосистема непризнанной Абхазии.

Как известно, это уже второй масштабный блэкаут в Грузии в апреле. Первый произошел в ночь на 9 апреля.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, что по результатам переговоров Украины и США и отдельно Вашингтона и Москвы было согласовано так называемое энергетическое перемирие. Однако Россия нарушает договоренности и продолжает атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

По данным МИД, с 25 марта, когда США опубликовали соответствующие заявления об установлении перемирия, РФ более 30 раз нарушила энергетическое перемирие.

В частности, 17 апреля россияне атаковали дронами производственную площадку ДТЭК в Днепропетровской области.

Впрочем, ситуация со светом в Украине остается стабильной. Ограничений в использовании электроэнергии нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Отключения света Блэкаут
NEWS
Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб
Потери России на войне с Украиной превысили 940 тысяч военных, - Генштаб
DAILY
Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины