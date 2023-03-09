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В Грузии протестующие начали требовать отставки правительства и досрочных выборов

Фото: в Грузии протестующие начали требовать отставки правительства и досрочных выборов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 9 марта, вечером в Грузии продолжаются массовые протесты. Теперь участники акции требуют смены власти в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Рустави 2".

По его информации, на трибуну вышли оппозиционные политики, которые обратились к протестующим и заявили о необходимости отставки правительства и досрочных выборов в парламент.

При этом часть оппозиции подчеркивает, что не прекратит протесты, пока не будет уверена в незыблемости пути и курса в Европу.

Планируется, что завтра в 11 утра в Тбилиси продолжаться протесты.

Напомним, ранее стало известно, что в Грузии начались масштабные протесты на фоне принятия в первом чтении законопроекта об "иноагентах".

В ходе акции протеста грузинская оппозиция поставила перед властью ультиматум. Они требовали отзыва скандальной инициативы и освобождения всех задержанных участников акции.

Эти условия частично были выполнены грузинскими властями.

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