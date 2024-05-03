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В Грузии прокомментировали отказ визита правительства в США

Тбилиси, Пятница 03 мая 2024 00:14
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В Грузии прокомментировали отказ визита правительства в США Фото: в Грузии прокомментировали отказ визита правительства в США (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Правительство Грузии отказалось от приглашения в США, для обсуждения тем стратегического партнерства и помощи штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эхо Кавказа.

МИД Грузии подтвердило получение приглашения премьер-министром. Но перед визитом парламент должен был временно прекратить рассмотрение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

"Проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем послу США было представлено подробное объяснение", - говорится в заявлении МИД.

Посольство США в Грузии опубликовало заявление посла Робин Данниган.

"Недавно мы пригласили высокопоставленных чиновников правительства Грузии для обсуждения любых вопросов стратегического партнерства и помощи США с высокопоставленными чиновниками США. К сожалению, грузинская сторона предпочла отказаться от этого приглашения. Мы призываем правительство Грузии подтвердить свою приверженность евроатлантическому будущему Грузии, как это записано в Конституции Грузии", - заявил Данниган.

Протесты в Грузии

В Грузии проходят протесты по принятию скандального законопроекта об иноагентах.

Ранее мы писали, что по словам США, Грузия рискует связями с НАТО и ЕС из-за закона об иноагентах.

Также мы сообщали, что в парламенте Грузии объявили красный уровень опасности из-за протестов.

Зачем Грузии нужен закон об иноагентах и почему демонстранты против - читайте в материале РБК-Украина.

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