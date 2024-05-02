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США предупредили, что Грузия рискует связями с НАТО и ЕС из-за закона об иноагентах

Вашингтон, Четверг 02 мая 2024 13:04
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США предупредили, что Грузия рискует связями с НАТО и ЕС из-за закона об иноагентах Фото: спикер Госдепа США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США предупредили Грузию о том, что ее связи с НАТО и ЕС могут быть под угрозой из-за закона об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера.

Он заявил, что США осуждают "вдохновенный Кремлем" закон об иностранном влиянии.

"Это законодательство и антизападная риторика "Грузинской мечты" поставили Грузию на шаткую траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и таким образом ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.

Спикер Госдепа также отметил, что решения Грузии неправильно характеризуют иностранную помощь, оказываемую в течение 32 лет для укрепления грузинской экономики, демократии и способности сдерживать российскую агрессию, и фундаментально подрывают отношения США и Грузии.

"Мы поддерживаем грузинский народ и его право быть услышанным. Мы осуждаем применение насилия против мирных протестов, в том числе против освещающих демонстрации журналистов", - добавил Миллер.

Скандальный закон

Напомним, в течение двух недель в Грузии продолжаются протесты из-за скандального закона об иностранных агентах, который очень похож на ограничительный закон России. Парламент Грузии принял скандальный документ во втором чтении, несмотря на масштабные протесты.

Руководство ЕС и НАТО пригрозили Грузии возможным будущим членством, если закон вступит в силу.

Что происходит в Грузии и какие могут быть последствия - читайте в материале РБК-Украина.

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