США предупредили, что Грузия рискует связями с НАТО и ЕС из-за закона об иноагентах

США предупредили Грузию о том, что ее связи с НАТО и ЕС могут быть под угрозой из-за закона об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдепа США Мэтью Миллера.

Он заявил, что США осуждают "вдохновенный Кремлем" закон об иностранном влиянии.

"Это законодательство и антизападная риторика "Грузинской мечты" поставили Грузию на шаткую траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и таким образом ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции", - говорится в заявлении.

Спикер Госдепа также отметил, что решения Грузии неправильно характеризуют иностранную помощь, оказываемую в течение 32 лет для укрепления грузинской экономики, демократии и способности сдерживать российскую агрессию, и фундаментально подрывают отношения США и Грузии.

"Мы поддерживаем грузинский народ и его право быть услышанным. Мы осуждаем применение насилия против мирных протестов, в том числе против освещающих демонстрации журналистов", - добавил Миллер.