Протесты в Грузии: в парламенте страны объявили красный уровень опасности
В Тбилиси продолжается массовая акция протеста из-за принятия во втором чтении закона об "иностранных агентах". Митингующие пытаются штурмовать здание парламента, а полиция отрицает использование против людей резиновых пуль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Грузии и издание Новости - Грузия.
Митингующие с помощью баррикад подобрались к воротам парламента и пытаются их штурмовать.
Учитывая ситуацию, в здании парламента объявлен "красный уровень". Все, кто находится в здании, должны немедленно его покинуть.
Отмечается, что в здании могут находиться только лица, чье присутствие крайне необходимо, и этот список утверждает глава аппарата парламента.
"Красный режим безопасности" введен с 23.00 1 мая.
Тем временем заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге сообщил, что участники протестов используют слезоточивый и удушающий газ неизвестного происхождения. Такой не продается ни в каких открытых сетевых магазинах.
"Мы обязательно этим заинтересуемся и узнаем, как это попало на акцию", - сказал Дарахвелидзе.
Он также сообщил, что сотрудники МВД имели полную правовую базу, но не использовали резиновые пули против митингующих.
Впрочем, очевидцы подтверждают использование силовиками резиновых пуль против людей.
Президент призвала не штурмовать парламент
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала участников протестов оставить в покое боковые ворота парламента.
"Я хочу обратиться, некоторые вещи не нужны, отойдите от дверей парламента, сейчас там больше (внутри) ничего не происходит... Эти двери ничего не решат, кроме выброса газа и насилия, которое нам не нужно провоцировать...", - сказала она.
Она напомнила о Страстной неделе и призвала не нарушать мирный характер акции на проспекте Шота Руставели. Главная цель, напомнила Зурабишвили, это выборы и отмена законов, которые уводят Грузию с европейского пути.
Фото: NEWSGEROGIA/Новости - Грузия (t.me/NGnewsgeorgia)
Количество пострадавших
По данным Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи, на 01.00 2 мая в клиники Тбилиси доставлены восемь пострадавших участников акции.
Людей привозят с травмами, интоксикацией и удушьем. В данный момент состояние пациентов удовлетворительное, один человек уже выписан.
В районе парламента работают 20 бригад скорой помощи, они оказали помощь на месте нескольким десяткам человек.
Протесты в Грузии
В среду, 1 мая, парламент Грузии принял во втором чтении резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" - так называемый закон об "иноагентах". Он похож на действующий закон в России. Для окончательного одобрения, документ должен пройти третье финальное чтение.
Накануне голосования, во вторник, 30 апреля, в центре Тбилиси возобновились массовые акции протеста против утверждения законопроекта.
В частности, на сегодняшней акции силовики применяли против людей резиновые пули.
Более подробно о протестах в Грузии - в материале РБК-Украина.
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