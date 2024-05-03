У Грузії прокоментували відмову візиту уряду до США
Уряд Грузії відмовився від запрошення до США для обговорення тем стратегічного партнерства та допомоги штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ехо Кавказу.
МЗС Грузії підтвердило отримання запрошення прем’єр-міністром. Але перед візитом парламент мав тимчасово припинити розгляд законопроекту "Про прозорість іноземного впливу".
"Проведення візиту з застереженнями не відповідає духу партнерства, яке має бути засноване на взаємній повазі та взаємній довірі, у зв'язку з чим послу США було подано докладне пояснення", - йдеться у заяві МЗС.
Посольство США в Грузії опублікувало заяву посла Робін Данніган.
"Нещодавно ми запросили високопосадовців уряду Грузії для обговорення будь-яких питань стратегічного партнерства та допомоги США з високопосадовцями США. На жаль, грузинська сторона віддала перевагу відмовитися від цього запрошення. Ми закликаємо уряд Грузії підтвердити свою прихильність євроатлантичному майбутньому Грузії, як це записано. ", - заявив Данніган.
Протести у Грузії
У Грузії проходять протести щодо ухвалення скандального законопроєкту про іноагентів.
Раніше ми писали, що за словами США, Грузія ризикує зв'язками з НАТО та ЄС через закон про іноагентів.
Також ми повідомляли, що у парламенті Грузії оголосили червоний рівень небезпеки через протести.
Навіщо Грузії потрібен закон про іноагентів і чому демонстранти проти - читайте у матеріалі РБК-Україна.