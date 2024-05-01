Зачем Грузии закон об иноагентах и почему демонстранты против: мнение эксперта

О том, почему протестующие против и зачем этот закон в комментарии рассказал эксперт по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений (Варшава) Войцех Войтасевич.

Зачем закон об иноагентах Грузии

В случае, если власти Грузии примут закон в трех чтениях, то неправительственные организации и СМИ страны должны будут пройти специальную регистрацию, если их зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода.

Однако такое финансирование имеет абсолютное большинство грузинских СМИ, потому что они сотрудничают преимущественно с западными фондами. После принятия закона СМИ должны будут заполнять публичные декларации, а если этого не сделать - то их ждут штрафные санкции.

Как пояснил грузинский Минюст, принятие закона позволит в любое время проводить мониторинг и получать разную информацию, в том числе персональные данные.

По мнению противников закона, после принятия он станет инструментом репрессий против инакомыслия.

Как пояснил Войцех, у Грузии много средств массовой информации, имеющих иностранное финансирование. Эти СМИ часто пишут о коррупции в стране и о том, что грузинское правительство саботирует проведение реформ. Возможно, поэтому олигарх и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, который продвигает закон, считает, что его принятие заставит СМИ замолчать.

Почему недовольны протестующие

Грузинские протестующие и закон об иноагентах видят его сходство с российским подобным законом, где за последнее время почти уничтожили НПО и независимые СМИ.

"Кажется, такой же план готовится и для Грузии. Оппозиция и молодежь против, они не хотят, чтобы у Грузии была такая же политическая система, как у РФ. Все шокированы, что "Грузинская мечта" снова выносит закон на голосование. Знаю, внутри партии тоже не согласны, но Иванишвили вообще не хочет об этом слышать", - добавил эксперт.

Закон об иноагентах в Грузии

17 апреля этого года грузинский парламент поддержал закон об иноагентах в первом чтении. Тогда действия властей вызвали волну протестов под парламентом в Тбилиси. На фоне протестов президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ветирует закон, если его одобрит парламент.

О причинах протестов и влиянии законопроекта на Грузию - читайте в материале РБК-Украина.

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