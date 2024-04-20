В Грузии допустили отмену скандального закона, если страну позовут в ЕС

Закон об иноагентах в Грузии

В середине апреля парламент Грузии принял в первом чтении скандальный законопроект об "иностранных агентах", вызвавший массовые протесты в стране. Документ поддержали 83 депутата, против не голосовал никто.

Грузинский законопроект был заимствован у России. Он требует от организаций, получающих более 20% своего финансирования из-за границы, зарегистрироваться как агенты иностранного влияния. За отказ будут штрафовать. В оппозиции опасаются, что это может ограничить права граждан и повлиять на европейские и евроатлантические стремления Грузии.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже предупредил Тбилиси, что одобрение закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути в ЕС, поскольку он не отвечает основным нормам и ценностям Евросоюза.

Раскритиковали действия грузинских властей и в НАТО. Там сказали, что Грузия шагнула назад на пути к интеграции в НАТО.

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