В Грузії допустили скасування скандального закону, якщо країну покличуть в ЄС

Закон про іноагентів в Грузії

В середині квітня парламент Грузії ухвалив у першому читанні скандальний законопроект про "іноземних агентів", що викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.

Грузинський законопроект був запозичений в Росії. Він вимагає від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, зареєструватися як агенти іноземного впливу. За відмову будуть штрафувати. В опозиції побоюються, що такі це може обмежити права громадян і вплинути на європейські та євроатлантичні прагнення Грузії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вже попередив Тбілісі, що схвалення закону негативно вплине на прогрес Грузії на шляху до ЄС, бо він не відповідає основним нормам і цінностям Євросоюзу.

Розкритикували дії грузинської влади і в НАТО. Там сказали, що Грузія зробила крок назад на шляху до інтеграції в НАТО.

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