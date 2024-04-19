В НАТО назвали "шагом назад" принятие Грузией закона об иноагентах

Фото: в НАТО раскритиковали Грузию из-за закона об иноагентах (Getty Images)

В НАТО считают, что Грузия сделала шаг назад на пути к интеграции в Альянс, приняв скандальный закон об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специального представителя генсека НАТО для Кавказа и Центральной Азии Хавьера Коломина в Twitter (X).

Он отметил, что в НАТО обеспокоены законом об иноагентах, принятом парламентом Грузии в первом чтении. Чиновник подчеркнул, что Грузия как претендент на вступление в НАТО должна иметь правильную структуру для обеспечения свободы СМИ и участия гражданского общества. "Этот проект является шагом назад и не способствует евроатлантической интеграции Грузии", - отметил Коломина.