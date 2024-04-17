Боррель пригрозил Грузии проблемами со вступлением в ЕС из-за закона об иноагентах

Грузия может столкнуться с проблемами при вступлении в Евросоюз из-за принятия скандального законопроекта об иноагентах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля .

Кроме Борреля, на принятие закона об иноагентах в Грузии отреагировал комиссар Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

"Сегодня парламент Грузии принял закон о "прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и несмотря на массовые протесты", - говорится в тексте заявления представителей ЕС.

Они назвали этот процесс очень тревожным событием и, по их словам, окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям Евросоюза.

Грузия должна отказаться от этого закона

В ЕС отметили, что в Грузии существует активное гражданское общество, которое способствует успешному продвижению страны к членству в Евросоюзе.

"Предлагаемый закон ограничит возможности гражданского общества и средств массовой информации свободно действовать, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии", - сказали представители Европейского союза.

ЕС призвал Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь страны в Евросоюз.

Что предшествовало

Ранее в стране уже пытались принять подобный закон, который мог бы позволить властям взять контроль над отдельными СМИ и заставить их зарегистрироваться в специальном реестре. Однако из-за протестов власти решили отказаться от этой инициативы.

А сегодня парламент Грузии принял скандальный законопроект об иноагентах, который уже вызвал в стране очередную волну протестов и митингов.

Сходный закон существует в России и активно используется для подавления несогласных с действиями власти.