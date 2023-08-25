В Грузии из-за оползня количество погибших возросло до 31
Из-за масштабного оползня в районе курортного поселка Шови в Грузии количество погибших возросло до 31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.
Руководитель Службы управления чрезвычайными ситуациями Грузии Темур Мгебришвили рассказал, что 24 августа в ходе поисково-спасательных работ обнаружили тела еще двух человек.
"Сегодня в 40 километрах от эпицентра стихии, вблизи села Сори было обнаружено тело, вероятно, мужчины. В эпицентре происшествия проводятся точечные повторные проверки, сегодня также было замечено тело еще одного подростка и отдельно фрагмент одного человека", - заявил Мгебришвили.
Он добавил, что активные поисковые работы до сих пор продолжаются, ведь тела еще двух человек до сих пор не найдены.
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Трагедия произошла 3 августа в районе Шови в высокогорном регионе Рача. В результате оползня пропали без вести десятки человек. Повреждены линии электропередач, разрушены дороги и мосты, есть проблемы со связью. Из - за оползня погибла и гражданка Украины.
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