Протесты в Грузии переросли в стычки со спецназом, людей разогнали водометами

Суббота 04 октября 2025 20:20
Протесты в Грузии переросли в стычки со спецназом, людей разогнали водометами Иллюстративное фото: людей разгоняют водометами (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Грузии 4 октября из-за спорных результатов муниципальных выборов возникли протесты. Вскоре они переросли в стычки со спецназом, после чего людей разогнали водометами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online, News Georgia и Telegram Tbilisi life.

В частности, пророссийская правящая партия "Грузинская мечта" уже отпраздновала якобы "победу" на местных выборах. Согласно экзитполу, проведенному компанией GORBI, кандидаты "Грузинской мечты" с большим отрывом выигрывают на выборах мэра во всех крупных городах.

На фоне спорных предварительных результатов в столице Грузии возникли протесты. В частности, митингующие собрались у резиденции президента в Тбилиси и смогли прорвать железные ограждения, которые отделяют двор от улицы.

Параллельно МВД Грузии публиковало заявление после попытки протестующих зайти на территорию двора президента.

"Акция вышла за рамки собрания и манифестации, предусмотренных законом. Со стороны организаторов прозвучали призывы к насилию. Призываем всех участников акции, подчиниться законным требованиям полиции и не допускать эскалацию. Иначе правоохранители примут меры, предусмотренные законодательством", - говорилось в публикации.

По состоянию на сейчас известно, что спецназ начал применять водометы против протестующих у резиденции президента, чтобы разогнать людей.

Помимо этого, в сети появились кадры, на которых видно, что против людей начали применять слезоточивый газ.

Также известно, что протестующие строят барикады.

Выборы в Грузии и протесты

Напомним, что сегодня в Грузии прошли местные выборы. Граждане этой страны выбирали 64 мэров: 5 мэров самоуправляемых городов и 59 мэров районов. Для победы кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей, которые прошли на выборы.

Также сегодня избирались более 2 тысяч депутатов 64 местных совещательных органов. Проходной барьер для партий составляет 4%.

Добавил, что 8 ведущих оппозиционных сил отказались участвовать в нынешних выборах. Они назвали их "фарсом" и "российской спецоперацией" по легитимизации "Грузинской мечты". В связи с этим они проводят в Тбилиси протестную акцию.

Подробнее о том, что было в последние несколько часов - читайте в материале РБК-Украина.

