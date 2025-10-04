Протесты в Грузии переросли в стычки со спецназом, людей разогнали водометами

В Грузии 4 октября из-за спорных результатов муниципальных выборов возникли протесты. Вскоре они переросли в стычки со спецназом, после чего людей разогнали водометами.

В частности, пророссийская правящая партия "Грузинская мечта" уже отпраздновала якобы "победу" на местных выборах. Согласно экзитполу, проведенному компанией GORBI, кандидаты "Грузинской мечты" с большим отрывом выигрывают на выборах мэра во всех крупных городах.

На фоне спорных предварительных результатов в столице Грузии возникли протесты. В частности, митингующие собрались у резиденции президента в Тбилиси и смогли прорвать железные ограждения, которые отделяют двор от улицы.

Параллельно МВД Грузии публиковало заявление после попытки протестующих зайти на территорию двора президента.

"Акция вышла за рамки собрания и манифестации, предусмотренных законом. Со стороны организаторов прозвучали призывы к насилию. Призываем всех участников акции, подчиниться законным требованиям полиции и не допускать эскалацию. Иначе правоохранители примут меры, предусмотренные законодательством", - говорилось в публикации.

По состоянию на сейчас известно, что спецназ начал применять водометы против протестующих у резиденции президента, чтобы разогнать людей.

Помимо этого, в сети появились кадры, на которых видно, что против людей начали применять слезоточивый газ.

Также известно, что протестующие строят барикады.