Грузия назвала причину отказа Украине в передаче "Буков"

Грузия не будет отправлять в Украину зенитные ракетные комплексы "Бук", поскольку в 2008 году купила их, а не получила бесплатно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Грузии.

В ведомстве назвали неправдивой информацию о том, что Украина передала комплексы Грузии бесплатно.

"С этой многомиллионной покупкой систему "Бук" оборонное ведомство получило в 2007 году. Это было выполнено по секретному контракту, поэтому мы не можем уточнить подробнее. Поясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были потрачены Минобороны в 2017 году на закупку у США противотанковых комплексов Javelin", - говорится в сообщении.

Там заверили, что Грузия продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине.

"Что касается передачи Украине оружия или средств двойного назначения, то грузинское правительство неоднократно высказывало четкую позицию по этому вопросу", - добавили в оборонительном ведомстве.

Стоит отметить, что похожее заявление относительно систем "Бук" сделали и в правящей партии Грузии "Грузинская мечта".

"Я не знаю, что Украина передала нам после войны 2008 года, насколько мне известно, если что-то передавалось, то покупалось. Так что если покупалось, то это собственность Грузии и грузинское оружие", - сказал член партии Гиви Миканадзе.